Нормы закона «О защите чувств верующих» распространят на светские объекты

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 15.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4413
-0,2971
1 USD
Доллар США
56,2945
-0,6607
1 EUR
Евро
59,7791
-0,5251
10 NOK
Норвежских крон
65,6595
-0,5351
10 SEK
Шведских крон
62,3347
-0,4383
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.2 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

Жителей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавины
14 Апреля 2017, 16:05
Жителей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавины
Турецкие власти: проблем с чартерами из России нет
14 Апреля 2017, 15:34
Турецкие власти: проблем с чартерами из России нет
Курсанты МГТУ вышли на ректора с вопросами
14 Апреля 2017, 14:33
Курсанты МГТУ вышли на ректора с вопросами
Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
14 Апреля 2017, 13:30
Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
 
 
 
 

Самое читаемое

Перешедшая на электрообогрев жительница Мурманской области объявила голодовку
16 Апреля 2017, 13:00
Тревожные службы Апатитов «созвала» белка
16 Апреля 2017, 11:26
В Мурманске ликвидировали квартирный пожар
16 Апреля 2017, 14:01
В Мурманске ожидают капсулу с Благодатным огнем
16 Апреля 2017, 12:29
Мурманск: прогноз отключений на 17 апреля
16 Апреля 2017, 19:02
В Апатитах подросток совершил суицид
17 Апреля 2017, 09:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Нормы закона «О защите чувств верующих» распространят на светские объекты
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 09:35

Нормы закона «О защите чувств верующих» распространят на светские объекты


РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей», пишет газета «Известия».

Документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях. По сути, предложено распространить на светские объекты нормы закона «О защите чувств верующих».

Документ появился после серии громких скандалов, когда активисты требовали закрыть выставки, запретить театральные постановки и не допустить в прокат фильмы. В концепции законопроекта, которая до конца весны будет направлена в Госдуму, говорится, что меры за оскорбление религиозных чувств верующих необходимы, но недостаточны.

«Санкции связаны с субъективной стороной деяния и соответственно ведут к спорам относительно того, являлось ли совершенное деяние реальным оскорблением или может быть отнесено к вполне допустимым действиям, связанным, например, с художественным творчеством», — поясняется в концепции закона.

Документ предлагает выделять на территории России социальные пространства с особым статусом — «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

На входе в такое пространство (в музей, театр или выставочный зал) их хозяева могут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Их нарушение, согласно концепции закона, фактически приравнивается к нарушению законодательства.

«Основным критерием нарушения законодательства является объективно фиксируемый факт нарушения заранее установленных требований, о наличии которых были заранее информированы все потенциальные посетители соответствующих пространств», — говорится в документе.

По замыслу общественников, социальные пространства будут гарантировать, что в их границах не будут совершаться действия, противоречащие их исходному предназначению и оскорбляющие чувства участников. Требования, которые будут висеть на входе в пространство, должны быть зарегистрированы уполномоченными органами и доведены до всех посетителей.

Статус социального пространства должен быть получен по определенной процедуре. С инициативой организовать его могут выступить Общественная палата, централизованные религиозные организации, национальные культурные автономии, общероссийские общественные организации и объединения, творческие союзы. После этого, согласно концепции, должна быть проведена экспертиза, органы юстиции должны дать заключение, после чего муниципальные или региональные депутаты это пространство зарегистрируют.

«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех, — отметил председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. — Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил».

Заместитель председателя комиссии муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов сообщил, что экспертам предстоит решить еще ряд спорных вопросов.

«С одной стороны, хорошо, что мы определим перечень социальных пространств. Но не будет ли так, что мы на законодательном уровне даем право устраивать в каких-то из них, скажем так, полную вакханалию. Есть и другие аспекты: мы не можем выборочно давать возможность устанавливать правила представителям только одной религии».

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Радикального исламиста, финансировавшего ИГИЛ, задержали в Мурманской области
2.
В Апатитах подросток совершил суицид
3.
Многодетные семьи предлагают избавить от налога на имущество
4.
Минобороны впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
5.
Прогноз погоды: морозное утром, умеренный день
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта