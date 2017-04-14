Нормы закона «О защите чувств верующих» распространят на светские объекты

17 Апреля 2017 года, 09:35

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей», пишет газета «Известия».

Документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях. По сути, предложено распространить на светские объекты нормы закона «О защите чувств верующих».

Документ появился после серии громких скандалов, когда активисты требовали закрыть выставки, запретить театральные постановки и не допустить в прокат фильмы. В концепции законопроекта, которая до конца весны будет направлена в Госдуму, говорится, что меры за оскорбление религиозных чувств верующих необходимы, но недостаточны.

«Санкции связаны с субъективной стороной деяния и соответственно ведут к спорам относительно того, являлось ли совершенное деяние реальным оскорблением или может быть отнесено к вполне допустимым действиям, связанным, например, с художественным творчеством», — поясняется в концепции закона.

Документ предлагает выделять на территории России социальные пространства с особым статусом — «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

На входе в такое пространство (в музей, театр или выставочный зал) их хозяева могут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Их нарушение, согласно концепции закона, фактически приравнивается к нарушению законодательства.

«Основным критерием нарушения законодательства является объективно фиксируемый факт нарушения заранее установленных требований, о наличии которых были заранее информированы все потенциальные посетители соответствующих пространств», — говорится в документе.

По замыслу общественников, социальные пространства будут гарантировать, что в их границах не будут совершаться действия, противоречащие их исходному предназначению и оскорбляющие чувства участников. Требования, которые будут висеть на входе в пространство, должны быть зарегистрированы уполномоченными органами и доведены до всех посетителей.

Статус социального пространства должен быть получен по определенной процедуре. С инициативой организовать его могут выступить Общественная палата, централизованные религиозные организации, национальные культурные автономии, общероссийские общественные организации и объединения, творческие союзы. После этого, согласно концепции, должна быть проведена экспертиза, органы юстиции должны дать заключение, после чего муниципальные или региональные депутаты это пространство зарегистрируют.

«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех, — отметил председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. — Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил».

Заместитель председателя комиссии муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крганов сообщил, что экспертам предстоит решить еще ряд спорных вопросов.

«С одной стороны, хорошо, что мы определим перечень социальных пространств. Но не будет ли так, что мы на законодательном уровне даем право устраивать в каких-то из них, скажем так, полную вакханалию. Есть и другие аспекты: мы не можем выборочно давать возможность устанавливать правила представителям только одной религии».

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев