Мурманские предприниматели оценили облачные сервисы и мобильную связь Ростелекома

17 Апреля 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» презентовал современные телекоммуникационные услуги предпринимателям и арендаторам офисного центра на проспекте Ленина, 43.

Гости мероприятия за чашкой бодрящего кофе смогли узнать больше как о современных многофункциональных сервисах, так и о мобильной связи «Ростелекома». Эксперты компании ответили на интересующие вопросы, рассказали о преимуществах «Новой телефонии» и о других облачных сервисах.

Созданная «Ростелекомом» в сентябре 2016 года телеком - инфраструктура офисного центра позволяет его сотрудникам и арендаторам подключить сразу комплекс услуг: высокоскоростной доступ в интернет, цифровую телефонию и облачные сервисы. Пользователи могут выбрать пакетные и индивидуальные предложения, которые формируются с учетом потребностей их предприятия.

В ходе мероприятия представители коммерческих компаний, уже успешно использующие новые облачные решения «Ростелекома», отметили, что они значительно повышают качество обслуживания клиентов, оптимизируют маркетинговую деятельность и сокращают расходы бизнеса.

«Современные услуг связи нашей компании универсальны и востребованы на рынке. Они могут использоваться во всех сегментах бизнеса - от старапов до крупных корпораций и государственных учреждений. А высокая надежность и полное соответствие актуальным требованиям законодательства позволяют заказчикам оперативно решать стоящие перед ними бизнес-задачи», - отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Бондарович.

Подробную информацию об облачных сервисах и других услугах «Ростелекома» для юридических лиц можно получить на сайте www.rt.ru или по номеру 8 800 200 30 00.