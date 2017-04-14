Карта месторождений золота и урана в Мурманской области будет создана к концу года

17 Апреля 2017 года, 10:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ — Петербургские специалисты Росгеологии составят карту перспективной на золото и уран площади в Карелии и Мурманской области. Как сообщили в пресс-службе Росгеологии, работы планируется завершить в IV квартале 2017 года.

В рамках контракта будут локализованы рудные районы и узлы и дана прогнозная оценка ресурсов золота и урана по категории Р3, а по результатам работы будет составлен авторский вариант карт комплекта современной геологической основы Куола-Панаярвинской площади масштаба 1:200000 с цифровыми моделями.

«Это третий, завершающий этап работы по данному объекту. Одной из поставленных задач являлась предварительная оценка перспектив выявления и заверки золотого и золото-уранового оруденения», - отметил управляющий директор Росгеологии Олег Васин.

Напомним, что работы по поиску месторождений начались в Кандалакшском районе в январе 2016 года.

Летний полевой сезон геолого-съемочных работ был завершён в ноябре прошлого года.

Фото: Twitter