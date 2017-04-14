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Главная » НОВОСТИ » Поджигателю из Мончегорска вынесен приговор
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 10:55

Поджигателю из Мончегорска вынесен приговор


МОНЧЕГОРСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Дмитрий Денисенко в августе 2016 года поджог одежду своей бабушки, находясь у нее в квартире. Данный поступок был обусловлен «неприязненными отношениями» – общий ущерб от подобных действий составил 37 тысяч рублей. Через десять дней он поджёг грузовой автомобиль КАМАЗ-53212, припаркованный около второго дома по улице 10 гвардейской дивизии. Житель Мончегорска кинул внутрь кабины через открытое окно водительской двери фрагмент зажжённой коробки.

«Аналогичным способом Денисенко поджег еще два транспортных средства, принадлежащих ранее не знакомым ему гражданам», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Суд признал мужчину виновным в содеянном. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу, также Дмитрий Денисенко должен возместить ущерб потерпевшим.

Фото: Newsler.ru

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