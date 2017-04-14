В Заполярье прозвучит сирена

17 Апреля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - В среду, 19 апреля с 10 до 12 часов будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.

В 11:30 будет производиться запуск электросирен на территории Мурманской области. Также будет звучать информация по сетям проводного радиовещания и радиовещательным станциям «Радио России», в Мурманске дополнительно по радиовещательной станции «Маяк».

Целью проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования РАСЦО для информирования населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.