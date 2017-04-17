Голодающая в Зеленоборском отказывается от медицинской помощи

17 Апреля 2017 года, 12:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ — Ситуацию с голодовкой жительницы Зеленоборского будут обсуждать на совещании у вице-губернатора. Напомним, что жительница посёлка Зеленоборский Елена Солотенкова в минувший вторник, 11 апреля, объявила голодовку и отказалась от всего, кроме воды. Причиной тому стали счета за отопление, которым женщина не пользуется с 2003 года. Сейчас задолженность Солотенковой превышает 200 тысяч рублей.

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ «Би-порту» посоветовали обратиться в администрацию посёлка, где, в свою очередь, направили в отдел городского хозяйства Зеленоборского. Начальник отдела Руслан Кайибханов отказался разговаривать с журналистом по телефону и заявил, что комментировать ситуацию может только лично.

Связаться с объявившей голодовку жительницей посёлка пытались сотрудники Мурманэнергосбыта, но как рассказали в пресс-службе компании, женщина не отвечает на вопросы и предложения поставщика в социальных сетях.

«Глава администрации Кандалакшского района Андрей Иванов нам сказал, что выехал к ней (Елене Солотенковой — прим. ред.), но подробностей мы не знаем», - пояснили в пресс-службе МЭС.

Сам Иванов рассказал агентству, что побывал у Солотенковой. По его словам, женщина продолжает голодовку и на ухудшение самочувствия не жалуется.

«Я только что был у неё, она нормально себя чувствует. От врачебной помощи, от осмотра она отказалась», - сообщил «Би-порту» Иванов. Он также отметил, что сегодня состоится селекторное совещание с заместителем губернатора Мурманской области Евгением Никорой, ключевой темой которого станет ситуация в Зеленоборском.

Напомним, что Никора регулярно проводит совещания по проблемам электрообогрева в Кандалакше, однако ситуация до сих пор не изменилась — накануне Минэнерго Мурманской области сообщило, что «электрообогревщики» продолжат получать квитанции за центральное отопление. Камнем преткновения в данной истории стало отсутствие в Федеральном законе отдельного норматива на отопление мест общего пользования, то есть общедомовых нужд, за которое «электрообогревщики» Кандалакши готовы доплачивать. По факту, теплоснабжающая компания по действующему законодательству не может выставлять части жильцов счета только за общедомовые нужды.

Не повлияли на проблему и митинги, проходящие в Кандалакше второй год подряд.

При этом история затягивается: рассмотрение антимонопольным органом дела в отношении Мурманэнергосбыта отложено на начало мая, а актуализация схемы теплоснабжения, после которой жильцам квартир с электрообогревом могут сделать перерасчет, состоится не раньше, чем в конце августа этого года.

Фото: Пульс города - Кандалакша