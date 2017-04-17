Эксперт: военная база РФ «Арктический трилистник» выполняет три задачи

17 Апреля 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о целях, которые преследует Россия, размещая военные базы на островах в Северном Ледовитом океане.

«Во-первых, мы контролирует Северный морской путь. При этом не только контролируем, но и обеспечиваем прохождение там судов, кораблей, ледоколов. Анализируем прогнозы погоды, движение льдов, течений и т.д. – для того, чтобы суда с грузами быстрее прошли из Азии в Европу. Вторая цель – мы защищаем наши богатства в водах Северного Ледовитого океана – это и нефть, и газ. И третья, на мой взгляд, главная задача – мы защищаем эти воды от чужих кораблей с системами ПРО, со стратегическими ракетами на борту. Чтобы они не угрожали нашей стране из акватории Северного Ледовитого океана. Это достаточно уязвимый для нашей страны с точки зрения безопасности регион», – сказал Литовкин.

Министерство обороны впервые показало на сайте уникальную военную базу «Арктический трилистник». Военная инфраструктура базы, расположенной на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, состоит из сооружений специального назначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые представляют собой объекты с особым режимом допуска. У пользователей сайта Минобороны появилась возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса «Арктический трилистник».

В 3D-экскурсии наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок. В приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса «Арктический трилистник» с возможностью скачивания.