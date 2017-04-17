«Арктик Шиппинг» оштрафована на 74 тысячи рублей

17 Апреля 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - В законную силу вступило постановление Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району по делу в отношении ООО «Арктик Шиппинг». Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Из материалов дела следует, что 22 января 2017 года судно «Принцесса Арктики» (владелец ООО «Арктик Шиппинг») прибыло в порт города Мурманска, где приняло на борт от судна «Мыс Чихачева» мороженую рыбопродукцию. В результате контроля выгрузки была обнаружена сокрытая и неучтенная в приемосдаточных документах рыбопродукция общим весом 231,86 кг.

Учитывая, что ООО «Арктик Шиппинг» неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения, организация была оштрафована на сумму в размере 74000 рублей. За данное нарушение так же привлечен к ответственности капитан судна «Принцесса Арктики», ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 29527,37 рублей.

Фото: И. Ягупов