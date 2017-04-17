Морские пехотинцы Северного флота завершают воздушно-десантную подготовку

17 Апреля 2017 года, 13:47

СЕВЕРОМОМРСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты, а также разведчики мотострелковых соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к завершающим занятиям по воздушно-десантной подготовке в зимнем периоде обучения. До конца апреля им остаётся выполнить порядка восьми процентов от запланированного количества прыжков. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе проведения практических тренировок военнослужащие выполняют прыжки в различном диапазоне высот. Как правило – от 700 до 800 метров. Прыжки совершаются с вертолета Ми-8 авиабазы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием – автоматом Калашникова АК-74. После приземления и погашения куполов, морские пехотинцы и мотострелки отрабатывают тактические действия по обороне района высадки, ведению круговой обороны, захвату и удержанию огневых точек.