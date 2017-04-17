В реку Умба выпустили 561 тысячу годовиков атлантического лосося

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - В период с 28 марта по 13 апреля 2017 года в реку Умба выпущено 561 тысяча годовиков атлантического лосося. Выпуск произведен Умбским и Княжегубским рыбоводными заводами, а также Кандалакшским экспериментальным лососевым заводом Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в рамках выполнения государственного задания по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Раннее в бассейн реки Умбы было выпущено http://www.b-port.com/news/item/199051.html 187 тысяч экземпляров годовиков атлантического лосося. Средняя навеска молоди для выпуска составила 2,7 грамма.