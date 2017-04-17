Мурманская область заняла 20 место в экологическом рейтинге субъектов России

17 Апреля 2017 года, 14:18

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Член Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии России Рашид Исмаилов представил экологический рейтинг субъектов страны, сформированный на основе открытых данных, проверить которые может любой желающий.

Исмаилов рассказал о методике создания рейтинга, который был сформирован на основе трех показателей по каждому субъекту. Первый показатель - объём финансирования государственных программ по охране и природопользованию, принятых в каждом регионе. Второй – количество в субъектах особо-охраняемых территорий (ООПТ). Третий – количество мероприятий, запланированных в каждом регионе в рамках проведения Года экологии.

В этом рейтинге Мурманской области досталось 20 место. Объём финансирования государственных программ по охране и природопользованию составил здесь 5223437,60 тысяч рублей, по этому показателю регион занял 30 место. Согласно рейтингу, в Мурманской области была создана 61 ООПТ – 55 место среди регионов. На Год экологии здесь запланировано 118 мероприятий, по данному показателю регион на 11 месте.

Лидерами итогового рейтинга стали республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край. Последние места достались Орловской области, Севастополю и Псковской области.

Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ФС РФ Владислав Жуков отметил, что создание экологического рейтинга регионов должно активизировать отстающие регионы. Также он выступил с инициативой создать по итогам «Года экологии» единый экологический рейтинг регионов России.