ВЦИОМ: Почти треть россиян считают возможной войну с США

17 Апреля 2017 года, 19:25

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению российско-американских отношений и отношения к Дональду Трампу в России.

В последний месяц, по мнению россиян, российско-американские отношения ухудшились: если в марте соответствующий индекс был равен 45 п., то в апреле -68 п. Большинство опрошенных дают негативные оценки: 42% считают отношения напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными.

Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%.

К президенту США Дональду Трампу россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%). По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают реже.

Как показывают данные ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник», пятая доля респондентов (20%) считает, что с момента избрания Трампа связи России и США окрепли и почти столько же (17%) – что они ухудшились. Большинство (55%) пока не видит ни прогресса, ни регресса.

Оптимизм в отношении будущего общения Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня – 34%. Негативный прогноз дают 15%, еще 38% полагают, что ситуация не изменится.

«Ракетный удар США по Сирии стал «холодным душем» для значительной части россиян, ещё недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия. И хотя надежды на новую «оттепель» в двусторонних отношениях ещё не исчезли полностью, наши сограждане все реже испытывают к Трампу оптимистические ожидания», - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Фото: Twitter