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Главная » НОВОСТИ » Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» прошло доковый ремонт в Кронштадте
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 15:40

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» прошло доковый ремонт в Кронштадте


КРОНШТАД/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - Кронштадтский морской завод завершил доковый ремонт гидрографического судна «Ромуальд Муклевич». Научно-исследовательское судно Северного флота с опережением графика покинуло док им. Ф.В. Митрофанова, в котором находилось с середины января нынешнего года. Об этом говорится в сообщении «Объединённой судостроительной корпорации».

В июне 2016 года «Ромуальд Муклевич» прибыл на завод для проведения ремонта по техническому состоянию, который продлится два года.

В ходе доковых работ была осуществлена замена наружной обшивки, наплавка сварных швов и ремонт донно-забортной арматуры. Была произведена очистка, грунтование и полная окраска подводной и надводной частей корпуса. Одновременно выполнялся ремонт валопровода, винта регулируемого шага, носового и кормового подруливающих устройств, ремонт якорных и рулевого устройств, систем автоматики и питания механизмов. Проведен ремонт палубы. Полным ходом продолжаются ремонтные и косметические работы в помещениях, ведется подготовка к швартовным и ходовым испытаниям.

Окончание ремонта гидрографического судна запланировано на 2018 год.

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