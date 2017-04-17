Новые подробности в деле о хищении судового топлива в Мурманской области

18 Апреля 2017 года, 07:45

Ранее сообщалось о задержании членов организованной преступной группы, которые осуществляли неоднократные хищения дизельного топлива при бункеровке морских судов. В материале «Членов ОПГ, воровавших судовое топливо, задержали в Кандалакше» информационного агентства «Би-порт», опубликованного 7 марта 2017 года, имеется ряд недостоверных сведений.

Так, компании ООО «Корд-Бункер» и ООО «ТрансОйл-Сервис», а также их руководители не имеют отношения к возбужденному уголовному делу. Кроме того, информация о похищенном топливе в объеме 100 тонн является не подтвержденной, и не соответствует фактическим обстоятельствам. Недостоверность упомянутых фактов подтверждается официальным ответом Северо-Западной транспортной прокуратуры и Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУТ СК России. Информация, размещенная на сайте в отношении вышеперечисленных лиц, имеет недостоверный характер и не основана на реальном положении дел.