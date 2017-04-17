Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением

17 Апреля 2017 года, 16:16

МОСКВА/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ — Шпицберген является экономически важным промысловым районом для отечественного рыболовства, об этом заявила глава региона Марина Ковтун на заседании правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге.

Как сообщают в региональном правительстве, комиссия обсудила строительство на Шпицбергене базы Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Кроме того, на заседании был рассмотрены перспективы привлечения областных аэропортов и мурманского порта к обеспечению сообщения с архипелагом. Таким образом, регион сможет полностью покрыть потребности в прямом воздушном и морском сообщении с новыми базами.

Кроме того, на заседании была подчеркнута важность Шпицбергена в сфере рыболовства — там ежегодно добывается порядка 230 тысяч тонн водных биоресурсов. При этом концентрация флота в районе архипелага порой может достигать 60 единиц.

Укрепление позиций страны на Шпицбергене имеет большое значение для Мурманской области, в первую очередь из-за необходимости обеспечения безопасности мореплавания и необходимой экстренной помощи. Кроме того, создание благоприятных условий на Шпибергене позволит повысить эффективность рыбопромысловых предприятий области. Напомним, что наращивание российского присутствия в регионе стало ключевой темой недавнего совещания по вопросам развития российской Арктики в правительстве страны.

Мурманск также может стать отправной точкой для развития туризма на Шпицбергене. Кроме того, на архипелаге планируется создать Российскую научную арктическую экспедицию, которая займется координацией исследований на Шпицбергене. В целом деятельность отечественного научного центра на архипелаге в 2016 году получила высокие оценки федерального Минприроды, а общий объем финансирования центра за год составил порядка 120 млн рублей.

Фото: Twitter