Теплоснабжающая организация в Зеленоборском управляется из Самары

17 Апреля 2017 года, 16:32

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ — Голодовка жительницы Зеленоборского Еленой Солотенковой привлекла внимание администрации Кандалакшского района. Напомним, что 11 апреля Солотенкова объявила голодовку в знак протеста против квитанций за центральное отопление. В 2003 году северянка перешла на электрообогрев, но два года назад ей начали поступать счета за услугу, которой она фактически не пользуется.

Как сообщили в администрации района, власти муниципального образования держат ситуацию на контроле. По мнению главы районной администрации Андрея Иванова, голодовка не поможет разрешить ситуацию — необходимо объединить усилия поставщика тепла, жителей района и властей и решить проблему совместно.

Ситуация, однако, осложняется тем, что поставщиком тепла в Зеленоборском является муниципальное предприятие «Услуги ЖКХ», на которое органы местного самоуправления не в силах повлиять, поскольку оно является банкротом.

«Суд определил для муниципального предприятия конкурсного управляющего из Самары. Это независимая фигура и его задача – поиск активов для финансового оздоровления предприятия», - пояснил Иванов.

В то же время «Услуги ЖКХ» выставляет Солотенковой счета на сумму 11 тысяч рублей ежемесячно, а площадь квартиры, в которой живет северянка, составляет порядка 125 кв. м. Поскольку женщина не платит за центральное отопление с 2015 года, Солотенкова задолжала предприятию примерно 210 тысяч рублей.

Напомним, что Иванов сегодня встречался с Солотенковой. Женщина чувствует себя хорошо и отказывается от помощи медиков.

Фото: pixabay.com