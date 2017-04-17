«Ростех» разработал операционную систему для работы с гостайной

17 Апреля 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ — дочерняя компания государственной корпорации «Ростех») разработало операционную систему для работы с информацией, составляющей государственную тайну, передают «Известия».

Систему «ОСь» на базе Linux можно использовать в центрах обработки данных (ЦОД), на серверах и клиентских рабочих станциях. 11 апреля была зарегистрирована заявка на включение в реестр отечественного ПО, сейчас она проходит экспертизу в Министерство связи и массовых коммуникаций России.

«Целевые заказчики продуктов семейства «ОСь» — в первую очередь федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием», — сообщили представители НЦИ.

В России уже существуют операционные системы для работы с гостайной — «Заря» (разработка АО «Объединенная приборостроительная корпорация») и «Рассвет» (ЦНИИ ЭИСУ). Но это — специализированные системы для нужд Министерства обороны.

«Кроме этого, отличительная черта нашей операционной системы — возможность ее интеграции с ПО сторонних производителей, в частности, созданным для MS Windows», — отметили в НЦИ.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин сообщил, что в ИРИ уже ознакомились с операционной системой НЦИ.

«Существует стратегическая задача — снизить зависимость от иностранных решений за счет плавного перехода на российские операционные системы, офисные приложения и иные прикладные программы, — заявил Щельцин. — Совместимость с программами, разработанными для Windows, важна для плавной миграции на отечественные приложения».

По словам директора АНО «Информационная культура», эксперта в сфере госзакупок Ивана Бегтина, в госорганах сейчас преимущественно используются различные версии ОС Windows компании Microsoft.

Президент НП «Руссофт» (объединение разработчиков ПО) Валентин Макаров, соруководитель рабочей группы SafeNet (проект Национальной технологической инициативы в сфере кибербезопасности), отметил, что новая ОС может быть использована для критически важных объектов в разных сферах экономики, которые «не менее важны, чем военные».

«Все критически важные системы должны быть максимально защищенными от атак. Думаю, в ближайшее время мы увидим множество новых отечественных ОС, для разных задач, отвечающих требованиям безопасности», — сказал Макаров.

Технологии непрерывно развиваются, поэтому регулирующие органы постоянно увеличивают требования к кибербезопасности, отметил Арсений Щельцин.

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов