Россияне ответили, что им мешает путешествовать по родной стране

17 Апреля 2017 года, 17:18

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Почти каждый пятый россиянин не готов тратить деньги на отдых в России, передает Ассоциация туроператоров. Такие данные следуют из опубликованного в апреле этого года отраслевого отчета НАФИ «Рынок туристических услуг в 2016 году».

71% респондентов опроса НАФИ, сообщивших, что за последние три года они отдыхали в России или странах ближнего зарубежья (это 38% от общего числа опрошенных), ответили, что на свою последнюю поездку они потратили до 40 тысяч рублей, а 9% – от 40 до 60 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, сколько они готовы потратить на отдых в России, почти половина респондентов опроса (47%) назвали сумму в пределах 40 тысяч рублей, а от 40 до 60 тысяч готов потратить уже только каждый десятый.

Каждый пятый опрошенный НАФИ сообщил, что вообще не готов тратить деньги на отдых в России. Для этих респондентов был проведен отдельный внутригрупповой опрос, целью которого было выявить барьеры для внутреннего туризма.

Так, более 40% респондентов из этой группы сообщили, что вообще не могут в настоящий момент позволить себе потратить сумму денег, достаточную для поездки с целью отдыха. Остальные распределились почти в равных долях. Среди них выделяются наличие дачи (6%), мнение о низком сервисе на российских курортах (6%), завышенные цены (4%) и «качество отдыха за рубежом выше» (4%). Некоторые респонденты сообщили, что считают привлекательным для отдыха именно свой регион.

Согласно данным исследования Аналитического центра НАФИ, за прошедшие три года в России (за исключением места жительства и дачи) отдыхали около трети россиян (34%). Две трети опрошенных сообщили, что за последние три года они не отдыхали ни в России, ни в одной из стран ближнего зарубежья.

Чаще других выбирают отдых в России представителей двух столиц – 41% из опрошенных в этих регионах путешествовали по России, а также жители Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа (48% и 42% соответственно). Реже остальных в России или странах ближнего зарубежья отдыхали жители Дальнего Востока: 77% респондентов.

Согласно опросу, доля тех, кто планирует свой отпуск в России меньше, чем число тех, кто уже отдыхал на Родине (29% планирующих против 34% уже отдохнувших).