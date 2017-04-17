Векторы развития клуба ITea – тема 67-й встречи клуба ITea

17 Апреля 2017 года, 17:05

20 апреля 2017 года состоится 67-е заседание клуба ИТ-интересов ITea. Тема месяца – «Векторы развития клуба ITea».

Спикер мероприятия – Марианна Зюбанова, менеджер по маркетингу и связям с общественностью «Центра консалтинговых проектов». Участники обсудят варианты направления деятельности клуба, возможные сотрудничества, а также рассмотрят работу подобных клубов.

Начало мероприятия в 18:00 в Офисном центре на пр. Ленина - 43, 6-й этаж, конференц-зал.

Приглашаем на мероприятие всех, кто интересуется информационными технологиями!

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте ITea@it-murman.ru.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями.

Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода.

Каждое заседание имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая». Участники готовят короткие сообщения, относящиеся к заявленному предмету встречи, после чего обсуждают актуальные вопросы, лежащие в плоскости рассматриваемой темы. Среди постоянных участников клуба – представители администрации, топ-менеджеры, профессиональные IT-специалисты компаний города и области, научные сотрудники ведущих университетов города и институтов Кольского научного центра.

Больше информации о клубе на странице в facebook.