Мурманск: прогноз отключений на 18 апреля

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя
 
 

Видеоновости16+

Андрей Сысоев проверил, готовы ли городские службы к таянию снега
 
 
 
 

Курсы валют 15.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4413
-0,6054
1 USD
Доллар США
56,2945
-0,3074
1 EUR
Евро
59,7791
-0,5076
10 NOK
Норвежских крон
65,6595
-0,5036
10 SEK
Шведских крон
62,3347
-0,6312
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
2.5 м/с
давление 768.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
17 Апреля 2017, 16:16
Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
17 Апреля 2017, 16:00
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
В два раза увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области
17 Апреля 2017, 15:22
В два раза увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области
Мурманская область заняла 20 место в экологическом рейтинге субъектов России
17 Апреля 2017, 14:18
Мурманская область заняла 20 место в экологическом рейтинге субъектов России
 
 
 
 

Самое читаемое

В Апатитах подросток совершил суицид
17 Апреля 2017, 09:45
Водитель бензовоза был сбит собственным автомобилем на улице Траловая
17 Апреля 2017, 11:14
По факту самоубийства подростка в Апатитах возбуждено уголовное дело
17 Апреля 2017, 12:10
Радикального исламиста, финансировавшего ИГИЛ, задержали в Мурманской области
17 Апреля 2017, 09:57
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
17 Апреля 2017, 16:00
Голодающая в Зеленоборском отказывается от медицинской помощи
17 Апреля 2017, 12:42
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 18 апреля
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 21:00

Мурманск: прогноз отключений на 18 апреля


МУРМАНСК/ 17 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
08.30 – 14.00 пр. Кольский, 101, 167
ул. Баумана, 2
09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 21, 9
09.00 – 12.00 ул. Крупской, 66
ул. Шабалина, 3
09.00 – 16.00 ул. Лесная, 10, 8
09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Радищева, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 65/
09.00 – 16.00 ул. Гаджиева, 2/47
ул. Капитана Буркова, 49
ул. Самойловой, 4
пр. Кирова, 40

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Героев Рыбачьего, 33, 34

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Десять домов в Мурманске остались без электричества
2.
В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в квартирной краже
3.
В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота героин
4.
В Мурманске собрали больше двух тонн макулатуры
5.
Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта