До +2 градусов ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - Днем 18 апреля и в течение суток 19 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается пременная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха от -3 до +2 градуса.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер западный, юго-западный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -8 градусов, ветер южный 3-4 м/с.