Экспедиция «Колвица-2017» пройдёт летом в Мурманской области

18 Апреля 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Летом в районе села Колвицы Кандалакшского района пройдёт эколого-краеведческая экспедиция «Колвица-2017». Организатором экспедиции выступает «Кольский экологический центр».

«Во время экспедиции планируется выполнение работ на экотропе «Колвица-река»: оборудование переходов с постройкой лестниц на крутых участках, установка информационных стенда, табличек, устройство мемориального комплекса «Память Колвицы» с часовней Святителя Николая в его составе», - говорится в сообщении экологической организации.

В рамках экспедиции будут проведены профилактические работы с туристами, рыбаками, мастер-классы по работе с природными материалами.