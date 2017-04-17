Благоустройство городов обсудили в Совете Федерации

18 Апреля 2017 года, 08:45

МОСКВА/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В Совете Федерации РФ состоялось заседание совета по местному управлению. Оно было посвящено теме благоустройства территорий населенных пунктов. Участие в заседании совета принял вице-спикер Мурманской областной думы Владимир Мищенко.

«Лейтмотивом заседания стал тезис о необходимости приведения внешнего облика городов и посёлков в надлежащий вид, – рассказал Владимир Мищенко. – Как с технической, так и с эстетической стороны».

По итогам заседания были приняты рекомендации, адресованные как Федеральному Собранию и Правительству РФ, так и органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления. Регионам, в частности, предложено, продолжить работу по субсидированию и поддержке в иных формах муниципальных проектов по благоустройству. А местной власти – проводить на постоянной основе анализ лучших практик в сфере благоустройства территорий, а собственные мероприятия по благоустройству проводить с учётом мнения жителей и общественных объединений.



