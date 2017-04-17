Долги «Нордавиа» выросли до 1,2 млрд рублей

18 Апреля 2017 года, 09:26

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Сумма долга авиакомпании «Нордавиа» по двум непогашенным в срок договорам займа увеличилась до 1,2 млрд рублей. Об этом «Би-порту» сообщили адвокаты, которые представляют интересы компании «Уорлд Бест Трейд Лтд», являющейся кредитором регионального перевозчика.

«Средства в сумме 517132 млн рублей должны были поступить 14 апреля, но этого не произошло. В адрес «Нордавиа» направлена новая претензия. Если в течение 30 дней долг не будет погашен, он будет взыскан в судебном порядке», – пояснили изданию в адвокатском кабинете.

Ранее сообщалось, что «Нордавиа» допустила дефолт ещё по одному договору займа, сумма которого составляла 700 млн рублей. Таким образом, общая сумма непогашенной в срок задолженности увеличилась до 1217,132 млн рублей.

Авиакомпания «Нордавиа» официально воздерживается от комментариев.

Фото: М. Паламарчук