Зашевелились: в Кандалакшском районе готовят документы по переходу на электрообогрев

18 Апреля 2017 года, 10:05

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Проблемы жителей Кандалакшского района, перешедших на электрообогрев, но продолжающих получать счета за центральное отопление, сегодня будут решаться на совещании профильных ведомств в правительстве Мурманской области. Как сообщил вице-губернатор Евгений Никора, вчера он провёл совещание с администрацией Кандалакшского района.

«Мы приняли определенные решения, но они требуют юридического изучения. В целом мы определили сценарий, но надо подтвердить возможность его реализации», - пояснил Никора.

Одной из тем видеоконференции стал инцидент в Зеленоборском: напомним, что 11 апреля местная жительница Елена Солотенкова, в 2003 году перешедшая на электрообогрев, объявила голодовку в знак протеста против счетов за центральное отопление. Вчера с женщиной встретился глава администрации района Андрей Иванов. Женщина чувствует себя нормально и планирует продолжать голодовку.

Однако, по словам Никоры, проблема будет решаться не только в посёлке, но и во всём Кандалакшском районе.

Сегодня вечером состоится ещё одно совещание, на котором этот вопрос будет рассматриваться не только местными властями, но и представителями органов исполнительной власти.

«Сейчас мы готовим документы для перевода на электрообогрев. Вечером пройдет совещание с участием министерства энергетики и ЖКХ, ГЖИ, администрации района. Будем разрабатывать стратегию», - сообщил «Би-порту» глава администрации Кандалакшского района Андрей Иванов.