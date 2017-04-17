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Главная » НОВОСТИ » Стоимость гречневой крупы снизилась впервые с 2015 года
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 10:30

Стоимость гречневой крупы снизилась впервые с 2015 года


РОССИЯ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Потребительская цена гречневой крупы с конца августа снизилась уже на 17,9%, пишет газета «Известия», ссылаясь на доклад Министерства сельского хозяйства для правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.

Эксперты поясняют, что стоимость гречки стабилизировалась после ее неоправданного завышения на фоне ожиданий плохого урожая. В докладе Министерства сельского хозяйства также сказано о снижении цен на сахар и стабилизации ситуации на потребительском рынке в целом.

В материалах Минсельхоза, подготовленных к заседанию правительственной комиссии, ситуация на потребительском рынке охарактеризована как «стабильная». Индекс потребительских цен на 10 апреля составил 101,1%, что ниже прошлогоднего значения (102,5%), а цены на некоторые продукты, как следует из документа, даже начали снижаться.

«С начала сентября 2016 года отмечено снижение цен на крупу гречневую. Потребительская цена составила 77,51 рубля за 1 кг и снизилась по сравнению с концом августа 2016 года на 17,9%», — говорится в бумагах Минсельхоза.

Тенденция снижения розничных цен на гречку также прослеживается и по данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). По ним, в августе 2016 года стоимость гречневой крупы составляла 94,14 рубля за 1 кг и к марту 2017-го снизилась до 79,83 рубля за 1 кг (на 15,2%).

Примечательно, что цена на гречку в России не опускалась с 2015 года. С июля 2015-го, когда она стоила еще 66,9 рубля за 1 кг, стоимость от месяца к месяцу только возрастала. Представители «Ашана», «Дикси», X5 Retail Group, «Магнита», «Ленты», «О'кей» и «Азбуки вкуса» не смогли объяснить эту тенденцию.

«В настоящее время действительно наблюдается снижение цен на гречку. Данное снижение связано с тем, что после высоких и быстрых темпов роста цены произошло перераспределение спроса между культурами, — сообщили представители сети Metro Cash & Carry. — Клиенты стали выбирать другие гарниры и основы для каш, и объем спроса снизился».

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин пояснил, что в конце лета 2016 года цена на гречку неоправданно поднималась в оптовом звене, но теперь произошла ее коррекция. Он пояснил, что была «неблагоприятная погода для уборки, породившая опасения дефицита», из-за чего произошел неоправданный рост цен в оптово-розничном звене в июле–августе.

Он также добавил, что цены на гречку, как и на прочие зерновые культуры, сильно привязаны к курсу доллара, так как эти продукты активно экспортируются. Из-за этого с июля 2015 стоимость крупы не снижалась. По мнению Павла Скурихина, предпосылок для колебания цен на гречку в ближайшей перспективе нет.

Фото: LiveInternet

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