Сезон свежих морепродуктов открыт в ресторане «Огни Мурманска»

18 Апреля 2017 года, 11:00

Несколько советов — как рекомендуется выбрать хороший рыбный ресторан:

Если вы ходите по незнакомому вам городу в поисках места, где можно поесть морепродуктов, всегда обращайте внимание на наличие аквариумов (витрин с продуктами) — в правильном ресторане всегда есть аквариумы, где покупатель сможет посмотреть и убедиться в свежести рыбы и морепродуктов.

Слушайте запахи! Ничего не сравнится с ароматом свежих морепродуктов или рыб, например, приготовленных на гриле.

В Мурманске сложно найти высокую кухню (но возможно). Просто местные продукты (северных рек и морей) настолько хорошего качества, что достаточно просто подать живые морепродукты из аквариума или отварить/поджарить рыбу на гриле, посыпав специями.

Пожалуй, одна из самых важных достопримечательностей Мурманска — это близость океана и всегда свежие рыба и морепродукты. Поэтому, посещая Мурманск, гости столицы Заполярья не хотят упустить возможность насладиться северной кухней в полной мере.

В Мурманске, конечно, есть отличные рестораны с региональной рыбой и морепродуктами. Не стоит забывать, что заведения в историческом центре города рассчитаны на туристов или обеспеченных горожан и цены чаще всего в них на порядок выше, чем за пределами центра или за городом — например в ресторанном комплексе «Огни Мурманска», который входит в число заведений одноименного Всесезонного центра отдыха.

Центр активного отдыха расположен не более чем 10 минут от центра города, в пределах города, но в зоне живописной, среди природных озер и лесотунды. Расстояние до аэропорта приблизительно 20 км, до морского порта около 6 км, до ж/д вокзала чуть больше 5 км.

Если вы хотите найти хороший и именно аутентичный, а не современный и рассчитанный на туристов ресторан, если вам нужна свежая северная рыба и живые морепродукты в Мурманске, то обратите внимание на кухню этого места.

Цель этой кухни показать Кольский полуостров через простую истину: север это холодно, нет времени на лишние украшательства — в пищу идет только что пойманное, вытащенное из морской воды, наконец, выращенное в своем озере, а следовательно - самое свежее.

«Почему мы выбрали именно северную кухню? Все просто: мы – мурманчане, мы хотим, чтобы показать гостям города то, что они будут вспоминать – семга, форель, краб, палтус, треска, камбала, оленина. А во-вторых, ингредиенты для блюд - это то, чем богаты бескрайние леса, реки и озера северных регионов. Вспомните, на чем были взращены русские и скандинавские богатыри... Природная кладовая Севера – залог отменного здоровья и силы» - говорит директор по продажам компании «Огни Мурманска» Галкин Олег.

Подробнее по телефону: клиентский отдел 8(8152)554-009, +7 (921)157-15-03 Ресторан (12.00-01.00): 8(8152) 554-003.

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