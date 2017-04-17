Танкер «Полар Рок» заменит «Кола Бэй» в Кольском заливе

18 Апреля 2017 года, 11:52

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманскую область прибыл танкер «Полар Рок», который будет использоваться в качестве плавучего нефтехранилища для перевалки нефтепродуктов. Судно будет использоваться в рамках технологической схемы морского нефтеналивного терминала «Коммандит Сервис», сообщили «Би-порту» в ГК «Новый Поток».

«В настоящее время идет процесс оформления документов в администрации морского порта Мурманска и получения свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под Государственным флагом РФ. Также в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта будет подана заявка на получение новой лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам», - говорится в сообщении.

По завершению процедур оформления судна «Полар Рок» заменит действующее плавучее нефтехранилище «Кола Бэй», которое используется для накопления и выдачи на экспорт танкерам-перевозчикам продукции основного производственного актива «Нового потока» – Антипинского НПЗ. Последнее будет направлено на утилизацию.