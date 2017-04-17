На крыльце школы в центре Мурманска обнаружен подозрительный предмет

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Спецслужбы выехали по вызову в мурманскую школу №34 на улице Карла Либкнехта, 18а. Как стало известно «Би-порту», на крыльце образовательного учреждения обнаружен подозрительный предмет.
В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов
7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой
Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев
Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона
В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский
МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Спецслужбы выехали по вызову в мурманскую школу №34 на улице Карла Либкнехта, 18а. Как стало известно «Би-порту», на крыльце образовательного учреждения обнаружен подозрительный предмет.