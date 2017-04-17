Долги по зарплате в Мурманской области снизились почти на четверть

18 Апреля 2017 года, 12:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Задолженность по заработной плате снизилась на 26,6% с 1 марта этого года. По состоянию на 1 апреля долги по зарплате в регионе составляют 154,7 млн рублей.

Уменьшение задолженности на 56,2 млн рублей по сравнению с прошлым месяцев произошло в основном за счёт её частичного погашения в обособленных подразделениях АО «ГУ ЖКХ», сообщают в Мурманскстате. При этом причиной образования долга стало отсутствие собственных средств у организаций.

Так, на долю трёх организаций, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 39,5% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, которым мурманские предприятия задолжали зарплату, составила 4349 человек. Большая часть северян, не получивших свои зарплаты, занята в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также в сфере кондиционирования воздуха, добыче полезных ископаемых, строительстве, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

В среднем размер долга на одного работника составляет 35571 рубль. При этом наибольшая сумма задолженности по заработной плате на начало апреля приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, а также в Мурманске, Североморске и Александровске.

Фото: Svopi.ru