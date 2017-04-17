Североморску – 66 лет

18 Апреля 2017 года, 13:16

СЕВЕРОМОРСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня столица Северного флота отмечает свое 66-летие. 18 апреля 1951 года рабочий посёлок Ваенга получил новый статус и новое имя — город Североморск.

В 1926 году в Мурманске основали контору по заготовке леса, одну из артелей которой направили в поселок Ваенга. В 1933 году бухта была выбрана одной из баз для создаваемого Северного флота. С 1934 года в Ваенге велось строительство, а в 1941 оно было законсервировано.

После войны строительство было возобновлено. Поселок избрали главным местом базирования Северного флота. 1 сентября 1947 года из Полярного сюда перебазировались штаб и управление СФ.

Статус города и новое имя Ваенга получила 18 апреля 1951 года. А 26 ноября 1996 года Указом президента Североморск как крупная военно-морская база преобразован в ЗАТО с включением в его подчинение пяти населённых пунктов.