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Главная » НОВОСТИ » Таблички на китайском появятся в мурманском аэропорту 21 апреля
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 13:50

Таблички на китайском появятся в мурманском аэропорту 21 апреля


МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Табличками на китайском языке «Аэропорт Мурманск» обзаведётся 21 апреля. Об этом Nord-News сообщила управляющая делами заполярной воздушной гавани Лилия Сальникова.

«Изготовление табличек затянулось, но 21 апреля они уже будут готовы», - пояснила Сальникова.

Указатели планировалось установить в начале апреля. Напомним, что решение было связано с тем, что зимой свыше трёх тысяч китайских туристов побывали в «Аэропорту Мурманск», при этом не все гости из Поднебесной разговаривают на английском языке.

Ранее сообщалось, что Мурманская область является одним из наиболее перспективных туристических направлений для жителей Китая.

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