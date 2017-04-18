БПК «Североморск» прибыл в Кабо-Верде

18 Апреля 2017 года, 14:00

МИР/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» прибыл в порт Прая Республики Кабо-Верде. Порт расположен на архипелаге острова Зелёного мыса в 335 милях от западного побережья Африканского континента. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, БПК выполняет задачи дальнего похода в Атлантическом океане.

Во время делового захода на борту БПК побывают представители военно-политического руководства Республики Кабо-Верде, а также все желающие жители и гости республиканской столицы. В это же время экипаж корабля побывает в исторических местах Праи с эксурсиями: североморцы посетят старый город», расположенный в 20-ти километрах от современного, а также побывают в природном заповеднике.

Напомним, что поход «Североморска» и судов обеспечения Северного флота начался 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода — через Суэцкий канал судно совершило переход в Красное море и в Индийский океан.

За время дальнего похода вокруг Африки «Североморск» посетил Оман, Пакистан, Сейшельские острова, Танзанию, а также Мозамбик, ЮАР, Анголу и Экваториальную Гвинею, где экипаж БПК принял участие в футбольном матче.