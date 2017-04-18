Голодающая из Зеленоборского ответила властям

18 Апреля 2017 года, 14:11

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Проблем с двойными квитанциями за отопление голодающая жительница Зеленоборского могла избежать, если бы договорилась с соседями. Такую версию высказали в администрации посёлка.

«Ситуации можно было избежать, если бы она договорилась с соседями, чтобы те также переходили на электрообогрев. Известно, что такая попытка с ее стороны была, но соседи ответили отказом», - сообщают в администрации Зеленоборского. Напомним, что 11 апреля жительница посёлка Елена Солотенкова, перешедшая на электрообогрев и получающая счета за центральное отопление, объявила голодовку и потребовала от властей решения проблемы.

Сама Солотенкова заявила, что администрация посёлка искажает информацию.

«Информация о том, что я договаривалась с соседями не соответствует действительности. Я никогда своим соседям не предлагала отключиться от ЦО (центрального отопления — прим.ред.)», - сообщила женщина в соцсетях.

Кроме того, она отметила, что глава посёлка в действительности не интересовалась состоянием здоровья голодающей.

«Если я театрально не падаю в обморок и не вызываю поминутно скорую, это еще не значит, что все в полном порядке. Ходить на работу это моя обязанность и я буду работать и исполнять свои трудовые обязательства», - сообщает Солотенкова. Напомним, что самочувствием женщины интересовался глава администрации Кандалакшского района Андрей Иванов, но от медицинской помощи женщина отказалась.

По словам Солотенковой, голодовка — это «единственный и последний метод и способ борьбы за справедливость». Напомним, что совещание по вопросам электрообогрева региональное правительство планирует провести сегодня. Ранее жители Кандалакшского района пытались обратить внимание властей на проблему двойных счетов с помощью митингов, однако подобные методы не дали результата.

Фото: Пульс города - Кандалакша