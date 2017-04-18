На Объединенном Кировском руднике в режиме опытной эксплуатации заработала новейшая система позиционирования и связи

18 Апреля 2017 года, 14:20

КИРОВСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - 18 апреля 2017 года. На Объединённом Кировском руднике АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») введена в опытную эксплуатацию система позиционирования и связи. На каждый горизонт и добычной этаж проводится оптический кабель, который наверху подключен к серверу. Далее через специальные коммутаторы и точки доступа специального шахтного горного исполнения организовывается сеть wi-fi. В систему включены мобильные телефоны, которые работают через wi-fi. Они позволяют организовать связь как в подземных выработках, так и звонить на поверхность.

Внедрение данной системы позиционирования позволит выйти на новый уровень по оптимизации производственных процессов за счет постоянного контроля и мониторинга нахождения персонала и расположения техники под землей.

«Самый основной аспект, на который делается ставка – это безопасность. В АО «Апатит это на первом месте – подчеркивает начальник рудника Дмитрий Королюк, - с помощью этой системы мы можем отслеживать местонахождение персонала в подземном руднике в реальном времени, обеспечиваем персонал телефонной связью. А это значит, что мы сможем значительно быстрее реагировать на внештатные ситуации за счет подачи аварийного сигнала каждому работнику по системе позиционирования».

Внедрение системы позиционирования – это первый шаг к общей диспетчеризации Кировского рудника. По словам Дмитрия Козлова, главного специалиста по системам диспетчеризации Дирекции по информационным технологиям АО «Апатит», «в том масштабе, в каком предполагается внедрить диспетчеризацию, мы будем собирать данные не только о местонахождении техники в подземных горизонтах, но и об эффективности ее использования - сколько времени она в работе, какие объемы перевезены. Точность этих данных метрологическая - до 5%».

После того как будет пройден период опытной эксплуатации, планируется начать работы по внедрению системы общей диспетчеризации рудника.