Набирает популярность видео побега жителя Ковдора от квадрокоптера

18 Апреля 2017 года, 14:33

КОВДОР/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Житель Ковдора Андрей Ганичев опубликовал видео под названием «Попытка похищения землянина», в котором мужчина отбивается от преследующего его квадрокоптера.

Увидев дрон, герой видео прячется за автомобилями, а затем бросает в него воображаемые гранаты и якобы стреляет из автомата. Ролик заканчивается на моменте, когда мужчина замахивается камнем на квадрокоптер.

«Снят ролик был спонтанно, мы занимались настройками беспилотника. И неожиданно в кадр попал мужчина. Мы уже думаем о продолжении. Вероятно, мы расширим идею, добавим сюжет или ещё что-то. Мы не подозревали, что видео так распространится», — цитирует Ганичева TJ.