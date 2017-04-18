Правительство хочет обеспечить российские регионы самолётами SSJ 100

18 Апреля 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Минпромторг и Минтранс ищут новые пути увеличения продаж регионального российского самолета Sukhoi Superjet 100. Как сообщает «Ъ», ведомства готовят предложения о мерах поддержки производства SSJ 100. Речь, в частности, идёт о том, что с 2018 до 2022 года авиакомпания Red Wings получит до 100 суперджетов. Вместе с тем разрабатываются планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в нескольких российских регионах. В ведомствах также уточнили, что Red Wings станет базой для создания авиакомпаний, которые организуют сообщение между городами с населением более 200 тысяч человек. Проект может стать дополнительной мерой по продвижению самолета на внутренний рынок и способствовать подвижности населения.

Детали проекта будут сформулированы с учетом производственных возможностей «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), выпускающих суперджеты, а также после получения позиции Минтранса. Сейчас производственные мощности ГСС позволяют выпускать до 50 самолетов в год, в планах на 2017 год — не менее 30 самолетов, всего же произведено 122 самолета, из которых 95 — в коммерческой эксплуатации.

В Red Wings сообщили, что проект находится на ранней стадии и поэтому пока преждевременно говорить о сроках его реализации и других деталях. Напомним, что Red Wings уже имеет опыт эксплуатации пяти самолетов SSJ 100. Так, в июне прошлого года SSJ-100 авиакомпании выполнил первый рейс из Москвы в Мурманск.

Но год назад авиакомпании пришлось отказаться от SSJ 100 «из-за их нерентабельности», как пояснил гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. Несмотря на то, что в 2015 году перевозчик обогнал мексиканского оператора Interjet по интенсивности эксплуатации российских региональных самолетов SSJ 100, региональных маршрутов с подходящей для SSJ 100 заполняемостью под сотню человек, по мнению Ключарева, практически нет. Однако в компании не исключают возврата к эксплуатации SSJ 100 при условии финансовой поддержки в виде, например, субсидий со стороны регионов.