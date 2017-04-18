В Мурманске после реставрации открылся музей истории Госавтоинспекции

18 Апреля 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 18 апреля - Накануне в Мурманске состоялось открытие музея истории ГИБДД после реставрации. За 3 месяца, пока длилась реставрация, музей перенесли в новое, более просторное помещение, появились новые экспонаты. Например, воссоздан настоящий фрагмент дежурной части советского периода и пешеходная «зебра». Стоит отметить, что в музее ГИБДД находятся только подлинные экспонаты.

На официальной части открытия музея присутствовали руководство УГИБДД Мурманской области, ветераны Госавтоинспекции, а также приглашенные лица.

С приветственным словом к собравшимся обратилась вдова ныне покойного Геннадия Пасечника, основателя музея истории Госавтоинспекции Людмила Григорьевна Пасечник. Она рассказала, что в момент основания музея сотрудники ГИБДД не знали, как правильно организовать музейное пространство, подобрать экспонаты: «Обратились за помощью в Краеведческий музей, там нам очень помогли. После смерти я очень переживала, что музей окажется никому не нужен и будет заброшен. Но сейчас, когда я смотрю на него, обновленный и дополненный, испытываю радость и спокойствие за будущее поколение», - рассказала вдова Геннадия Пасечника.

Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Михаил Данчивский отметил, что музей является важной частью воспитательной работы с сотрудниками Госавтоинспекции, со школьниками и молодежью.

Председатель совета ветеранов ГИБДД Галимжан Ташанов поздравил собравшихся с открытием музея и отметил, что инициатива проведения реставрации и обновления экспозиции музея принадлежала ветеранской организации областного управления ГИБДД.

Окончанием официальной части стало торжественное перерезание красной ленточки. После завершения официальной части для школьников из двух классов 61-й прогимназии г. Мурманска прошла первая после реставрации экскурсия.

Ветераны Госавтоинспекции показали ребятам, как раньше выглядели водительские права и номерные знаки автомобилей, рассказали, как строилась работа в ГАИ, на каких машинах ездили инспекторы ДПС и какой техникой пользовались. Дети с восторгом рассматривали представленные в музее вещи. Особый интерес вызвал служебный мотоцикл и советский аппарат для сдачи теоретической части экзамена. Дети оставили массу положительных отзывов об экспонатах музея.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)