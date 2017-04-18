В Мурманск прибыла делегация из Минска

18 Апреля 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - С рабочим визитом в столицу Заполярья приехала делегация из Минска. Сегодня представители столицы Республики Беларусь возложили цветы к Мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В мероприятии принял участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

В августе 2014 года было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Мурманском и Минском. Связи, установленные между городами, позволяют осуществлять совместные экономические проекты, завязать деловые и профессиональные контакты. Чаще всего сотрудничество осуществляется в образовательной, культурной, социальной или спортивной сферах.

АГМ