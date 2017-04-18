За год заработал Алексей Веллер заработал 4,26 млн рублей

18 Апреля 2017 года, 15:50

РОССИЯ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Сведения о доходах за 2016 год опубликовали депутаты Госдумы. В их числе и экс-глава Мурманска Алексей Веллер, который в прошлом году заработал 4,26 млн рублей. Супруга Веллера, в свою очередь, задекларировала доход в 238 тысяч рублей. Кроме того, в собственности депутата квартира площадью 194,9 кв.м, а также открытая терасса, два нежилых помещения и апартаменты.

Ещё один депутат, представляющий в том числе интересы Мурманской области, бывший глава ПГ «Новик» Алексей Лященко, за минувший год заработал 20,5 млн рублей, а его жена — 10,22 млн.