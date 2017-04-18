Объемы бронирования и продаж путевок в Турцию снизились за неделю на 15%

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Продукты – «нарушители». Общественники проверили магазины в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 18.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4931
0,0518
1 USD
Доллар США
56,2505
-0,0440
1 EUR
Евро
59,8393
0,0602
10 NOK
Норвежских крон
65,5967
-0,0628
10 SEK
Шведских крон
62,3813
0,0466
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
6.3 м/с
давление 767.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Голодающая из Зеленоборского ответила властям
18 Апреля 2017, 14:11
Голодающая из Зеленоборского ответила властям
Долги по зарплате в Мурманской области снизились почти на четверть
18 Апреля 2017, 12:40
Долги по зарплате в Мурманской области снизились почти на четверть
Зашевелились: в Кандалакшском районе готовят документы по переходу на электрообогрев
18 Апреля 2017, 10:05
Зашевелились: в Кандалакшском районе готовят документы по переходу на электрообогрев
Долги «Нордавиа» выросли до 1,2 млрд рублей
18 Апреля 2017, 09:26
Долги «Нордавиа» выросли до 1,2 млрд рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

Мужчина погиб в ДТП в районе реки Титовка
18 Апреля 2017, 12:19
Автомобиль загорелся на североморской автодороге
18 Апреля 2017, 08:25
Россияне ответили, что им мешает путешествовать по родной стране
17 Апреля 2017, 17:18
В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в квартирной краже
17 Апреля 2017, 20:00
Долги «Нордавиа» выросли до 1,2 млрд рублей
18 Апреля 2017, 09:26
Десять домов в Мурманске остались без электричества
17 Апреля 2017, 20:41
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Объемы бронирования и продаж путевок в Турцию снизились за неделю на 15%
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 16:30

Объемы бронирования и продаж путевок в Турцию снизились за неделю на 15%


РОССИЯ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – После предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в Турцию российские туроператоры отметили резкий спад спроса на отдых в этой стране, пишут «Известия».

Росавиация 10 апреля предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию из-за сложной внутриполитической ситуации в стране. После этого заявления, по данным экспертов группы компаний «Слетать.ру», за неделю число поисковых запросов сократилось на 14% — с 42 до 28%.

Число покупок пакетных туров в Турцию также стало ощутимо меньше. Если в конце марта — начале апреля их количество составляло 33–37% от общего объема за неделю, то за период с 10 по 13 апреля — сократилось в 1,7 раза, до 22%.

Однако отмены бронирования туров эксперты «Слетать.ру» не зафиксировали. По их мнению, сообщения в СМИ заставили туристов «притормозить» с покупкой путевок, но не отказаться от запланированного отдыха.

«Полученное авиакомпаниями сообщение о возможной отмене чартерных рейсов в аэропорты Турции не является запретом полетов, — пояснил директор управляющей компании «Слетать.ру» Евгений Данилович. — Пока нет соответствующего постановления, рынку нечего опасаться. Туристам мы стараемся разъяснить, что запрета нет, авиакомпании продолжают совершать рейсы в Турцию, а туроператоры — продавать путевки».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чей визит в Москву запланирован на сегодня, отметил, что «проблем с чартерными рейсами из России в Турцию нет», а правительство страны предпринимает меры, чтобы помочь восстановиться туризму в стране.

Глава отдела чартерных перевозок Biletix Татьяна Шведова рассказала, что «оперативные комментарии АТОР и отсутствие комментариев Росавиации по этому вопросу позволили снизить накал страстей». Отказов от уже забронированных туров, по ее словам, нет, так как «альтернативу по соотношению «цена–качество» турецкому отдыху на лето найти сложно».

В случае введения запрета чартерных перевозок и реализации пакетных туров в Турцию туроператоры будут вынуждены вернуть стоимость подтвержденных путевок за вычетом фактически понесенных расходов или предложить туристам альтернативный вариант за ту же сумму.

Запрет на чартерные рейсы в Турцию был введен в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. После этого Турция, принимавшая свыше 3 млн россиян ежегодно, потеряла 90% турпотока из России. К осени 2016 года запрет был снят, и Турция снова стала курортом-лидером. Осенью прошлого года здесь отдохнули более 180 тыс. россиян.

Ранее специалисты группы компаний «Слетать.ру» выявили, что Турция станет самым популярным местом отдыха на майские праздники: 32% поисковых запросов пришлись на эту страну. Эти данные подтвердили и эксперты туристического сервиса «Туту.ру». В апреле доля продаж пакетных туров в Турцию составила более 30% от всего объема. Спрос на отечественные курорты России на 10% меньше.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Таблички на китайском появятся в мурманском аэропорту 21 апреля
2.
Россияне ответили, что им мешает путешествовать по родной стране
3.
Турецкие власти: проблем с чартерами из России нет
4.
Авиакомпания «Нордавиа» объявляет о расширении маршрутной сети
5.
Чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта