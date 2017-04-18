Объемы бронирования и продаж путевок в Турцию снизились за неделю на 15%

18 Апреля 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – После предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в Турцию российские туроператоры отметили резкий спад спроса на отдых в этой стране, пишут «Известия».

Росавиация 10 апреля предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию из-за сложной внутриполитической ситуации в стране. После этого заявления, по данным экспертов группы компаний «Слетать.ру», за неделю число поисковых запросов сократилось на 14% — с 42 до 28%.

Число покупок пакетных туров в Турцию также стало ощутимо меньше. Если в конце марта — начале апреля их количество составляло 33–37% от общего объема за неделю, то за период с 10 по 13 апреля — сократилось в 1,7 раза, до 22%.

Однако отмены бронирования туров эксперты «Слетать.ру» не зафиксировали. По их мнению, сообщения в СМИ заставили туристов «притормозить» с покупкой путевок, но не отказаться от запланированного отдыха.

«Полученное авиакомпаниями сообщение о возможной отмене чартерных рейсов в аэропорты Турции не является запретом полетов, — пояснил директор управляющей компании «Слетать.ру» Евгений Данилович. — Пока нет соответствующего постановления, рынку нечего опасаться. Туристам мы стараемся разъяснить, что запрета нет, авиакомпании продолжают совершать рейсы в Турцию, а туроператоры — продавать путевки».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чей визит в Москву запланирован на сегодня, отметил, что «проблем с чартерными рейсами из России в Турцию нет», а правительство страны предпринимает меры, чтобы помочь восстановиться туризму в стране.

Глава отдела чартерных перевозок Biletix Татьяна Шведова рассказала, что «оперативные комментарии АТОР и отсутствие комментариев Росавиации по этому вопросу позволили снизить накал страстей». Отказов от уже забронированных туров, по ее словам, нет, так как «альтернативу по соотношению «цена–качество» турецкому отдыху на лето найти сложно».

В случае введения запрета чартерных перевозок и реализации пакетных туров в Турцию туроператоры будут вынуждены вернуть стоимость подтвержденных путевок за вычетом фактически понесенных расходов или предложить туристам альтернативный вариант за ту же сумму.

Запрет на чартерные рейсы в Турцию был введен в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. После этого Турция, принимавшая свыше 3 млн россиян ежегодно, потеряла 90% турпотока из России. К осени 2016 года запрет был снят, и Турция снова стала курортом-лидером. Осенью прошлого года здесь отдохнули более 180 тыс. россиян.

Ранее специалисты группы компаний «Слетать.ру» выявили, что Турция станет самым популярным местом отдыха на майские праздники: 32% поисковых запросов пришлись на эту страну. Эти данные подтвердили и эксперты туристического сервиса «Туту.ру». В апреле доля продаж пакетных туров в Турцию составила более 30% от всего объема. Спрос на отечественные курорты России на 10% меньше.