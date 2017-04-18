Более чем в два раза увеличилось количество обращений мурманчан за финской визой

18 Апреля 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – По итогам I квартала 2017 года Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге получило 5754 обращения на получение визы. Это примерно в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда было получено 2361 обращений. Для сравнения только в марте текущего года получить финскую визу пожелали 2693 северянина.

«Тенденция ведёт к тому, что рост будет продолжаться», - сообщили «Би-порту» в консульстве.

«Обычно визовое заявление рассматривается примерно за две недели или 10 рабочих дней. В данный момент из-за возросшего потока заявлений на визу и образовавшейся очереди срок рассмотрения в 10 дней немного увеличился, примерно на пару дней. Просим заявителей проявить понимание и терпение к сложившейся ситуации», - отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно об увеличении сроков оформления визы в Санкт-Петербурге. Из-за возросшего числа желающих посетить страну Суоми срок выдачи вырос с двух недель до трёх. Спрос на визу эксперты объясняют укреплением курса рубля.

В 2016 году в Мурманском отделении были рассмотрены всего 15870 визовых заявлений. Рекордным по количеству был 2013, когда в Мурманском отделении рассмотрели примерно 65000 обращений на визу.