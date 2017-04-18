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В Мурманске прошли первые учения Росгвардии по запуску беспилотников
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 19 апреля
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 19:47

Мурманск: прогноз отключений на 19 апреля


МУРМАНСК/ 18 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 пр. Ленина, 77
ул. Володарского, 13
ул. Карла Маркса, 14, 16
09.00 – 16.00 ул. Лесная, 12, 10, 8

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 пр. Кирова, 17
пр. Кольский, 160, 164, 169
ул. Генералова, 15
ул. Декабристов, 10, 12
ул. Зои Космодемьянской, 11, 23
ул. Орликовой, 59
ул. Книповича, 42, 44, 44 (корп. 1)
ул. Новое Плато, 1, 10, 11, 12,13, 14, 16, 16а, 18, 1 (корп. 1), 2, 20, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9
ул. Трудовых резервов, 13, 11, 9
ул. Шабалина, 5
09.00 – 16.00 ул. Полярные Зори, 27 (корп. 2)
09.00 – 15.00 ул. Полярные Зори, 41 (корп. 4)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09:30 – 16:00 ул. Александрова, 18, 20
ул. Олега Кошевого, 6 (корп. 1)
пр. Ленина, 45

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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