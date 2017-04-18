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Главная » НОВОСТИ » На Северном флоте состоится учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 07:15

На Северном флоте состоится учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мотовском заливе Баренцева моря состоится учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. В нём будут задействованы более 20 кораблей и судов, в том числе дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», корабли Кольской флотилии разнородных сил, спасательные суда и катера, обитаемые и необитаемые подводные аппараты, противолодочный самолёт Ил-38, спасательный вертолёт Ка-27ПС и беспилотный летательный аппарат «Орлан». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе учения впервые будет отработан элемент поиска подводной лодки, лежащей на грунте при помощи противодиверсионного катера, который применит многолучевой эхолот. Также впервые будут осуществлены посадки последовательно на носовую и кормовую комингс-площадки спасательных аппаратов АС-36 и модернизированного АС-34.

Учение состоит из девяти эпизодов, в ходе которых будет отработан полный комплекс мер по оказанию помощи подводной лодке, начиная от приёма сигнала бедствия и установления звукоподводной связи с экипажем до отработки подачи воздуха высокого давления и фактической эвакуации нескольких подводников на борт спасательного судна.

 

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