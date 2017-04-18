Жительница Полярного заперла своих малолетних детей в квартире более чем на сутки

19 Апреля 2017 года, 09:23

ПОЛЯРНЫЙ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – В Полярном возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина заперла двух своих больных малолетних детей в квартире, а сама отправилась распивать спиртные напитки к знакомым. Северянка гуляла более суток.

«В связи с сообщением, поступившим от соседей по лестничной площадке, сотрудниками полиции была вскрыта квартира указанной гражданки. При вскрытии квартиры установлено, что малолетние дети находятся одни, у них отсутствует вода и продукты питания», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В то же день дети были помещены в медицинское учреждение, где у них диагностированы заболевания «острый бронхит» и «острый фарингит», сообщили «Би-порту» в ведомстве.

Органом дознания ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 УК РФ.

В настоящее время прокурором решается вопрос о направлении в суд искового заявления о лишении женщины родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

Фото: Twitter