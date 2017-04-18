Стамбул может вернуться на маршрут российского черноморского круиза

19 Апреля 2017 года, 09:57

ТУРЦИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – В Турции отреагировали на предложение российской стороны по организации в Черном море круизной линии Сочи-Стамбул, передает Ассоциация туроператоров. Изучением этого вопроса занялась Ассоциация отельеров Турции (TÜROB).

По информации TÜROB , ключевым вопросом со стороны России при организации круизного маршрута было названо обеспечение безопасности российских туристов. Кроме того, в Ростуризме заявили о желании постоянно получать информацию о реализуемых мерах.

По мнению TÜROB, Турции нужно использовать все возможности для наращивания туристических связей с Россией, работая во всех секторах, включая круизный, поскольку это приведет к росту доходов и количества туристов.

По прогнозам Ассоциации турецких отельеров, Турция в этом году примет от 3 до 3,5 млн. российских туристов. Количество россиян, посетивших Турцию в феврале 2017 года, выросло на 96% по сравнению с тем же месяцем 2016 года.

После предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в Турцию российские туроператоры, однако, отметили резкий спад спроса на отдых в этой стране. Несмотря на это, отмены бронирования туров эксперты группы компаний «Слетать.ру» не зафиксировали.

Фото: Twitter