Голодающую из Зеленоборского с работы увезли на «скорой»

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ — Состояние здоровья жительницы Зеленоборского Елены Солотенковой ухудшилось. Как стало известно «Би-порту», карета скорой помощи увезла женщину с места работы домой из-за низкого уровня сахара в крови.
Напомним, что 11 апреля Солотенкова отказалась от пищи в знак протеста. Женщина, 14 лет назад перешедшая на электрообогрев, с 2015 года начала получать счета за центральное отопление, которым не пользуется. Долги Солотенковой сейчас превышают 200 тысяч рублей.
Ранее северянка заявляла, что считает голодовку единственным способом привлечь внимание властей и решить проблему.
Фото: Пульс города - Кандалакша