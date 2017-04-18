Любой абонент может стать героем рекламы Tele2

19 Апреля 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Tele2 проведет 21 апреля юбилейную акцию «День открытых людей». На этот раз пользователи смогут не только получить консультацию от топ-менеджеров оператора, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», чтобы стать героями новой рекламной кампании.

Десятый по счету «День открытых людей» пройдет 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2. В акции будет задействовано свыше 600 фирменных салонов оператора.

В этот день топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании выйдут на работу в салоны связи Tele2. Сотрудники лично ответят на вопросы абонентов о качестве связи, проконсультируют по продуктам, услугам и мобильным устройствам, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки «Мой Tele2». Кроме того, в «День открытых людей» посетители салонов связи оператора в Мурманской области смогут приобрести аксессуары со скидкой до 20%.

В рамках десятого «Дня открытых людей» компания организует конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Победителей ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2, которая будет запущена летом 2017 года.

Чтобы принять участие в проекте, абонентам необходимо сделать фото в одной из специальных рамок, которые будут установлены в салонах связи Tele2 в день проведения акции, и выложить снимок 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_8. В финал выйдут девять кандидатов, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.

Список салонов в Мурманской области, участвующих в акции:

- Мурманск, пр. Ленина, д. 32, ТРЦ «Мурманск Молл»;

- Мурманск, пр. Кольский, д. 158А, МФК «Северное Нагорное»;

- Мурманск, пр. Ленина, д. 74;

- Мурманск, ул. Гаджиева, д. 2;

- Мурманск, ул. Г. Рыбачьего, д. 49;

- Апатиты, ул. Бредова, д. 26;

- Мончегорск, ул. Металлургов, д. 34А;

- Североморск, ул. Северная Застава, д. 5.