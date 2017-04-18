Ракетному крейсеру «Пётр Великий» исполнилось 19 лет

19 Апреля 2017 года, 10:37

СЕВЕРОМОРСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня исполнилось 19 лет со дня первого подъема Военно-морского флага на флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере (ТАРКР) «Пётр Великий». В воскресенье, 23 апреля, пройдёт торжественное построение военнослужащих крейсера с подъемом военно-морского флага и флагов расцвечивания. Как сообщает Минобороны России, на торжества приглашены ветераны корабля.

ТАРКР «Пётр Великий» – это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый мощной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Во время дальних походов прошёл более 170 тысяч миль во всех океанах Земли, выполнял задачи в Арктической зоне, а также совершил кругосветное плавание.

В январе 2013 года Президент России Владимир Путин вручил экипажу ТАРКР «Пётр Великий» высокую награду – орден Нахимова.

С октября 2016 года по февраль 2017 года «Пётр Великий» выполнял задачи дальнего похода в районах Северо-Восточной Атлантики и Средиземном море.