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Главная » НОВОСТИ » Мурманск получит 65,5 млн рублей на формирование городской среды
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 10:52

Мурманск получит 65,5 млн рублей на формирование городской среды


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области определило размер субсидий, которые получат муниципальные образования на поддержку программ по формированию современной городской среды.

Согласно тексту постановления, общая сумма выделяемых средств составляет 217,47 млн рублей. Мурманск получит субсидию в размере 65,45 млн рублей, Мончегорск и Североморск — по 12 млн, Кандалакша — 25,5 млн рублей. Наименьший объем субсидий полагается Туломе — сельское поселение получит 586 тысяч рублей на обустройство городской среды.

Напомним, что решение о выделении субсидий было принято в марте этого года. В ходе обсуждения на совещании замглавы Минстроя России с регионами участниками приоритетного проекта в Мурманской области стали 29 муниципалитетов.

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